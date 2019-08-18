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18 августа 2019 - 14:08

Музей дикой природы иранской провинции Семнан

Музей дикой природы провинции Семнан, известный как Музей естественной истории, продемонстрировал биоразнообразие провинции, представив более 70 видов животных.

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