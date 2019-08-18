Годовщина возвращения иранских военнопленных ирано-иракской войны на родину

17 августа 1990 года первая группа иранских военнопленных вернулась на родину после несколько лет пребывания в плену в иракских баасистских тюрьмах. Их возвращение было через две недели после военной оккупации Саддамом Кувейта и он в послании президенту Ирана Хашми Рафсанджани вновь приняло Алжирский договор и сдался иранским условиям.