17 авг. 2019 г., 15:41
Journalist ID: 2177
News Code: 83440617
0 Persons

Арг-е Бам — крупнейшее в мире кирпичное здание

Крепость (Арг-е) Бам расположена в городе Бам, на юго-востоке Ирана. Арг-е Бам в 2003 году был внесен в список ЮНЕСКО в рамках всемирного наследия "Бам и его культурный ландшафт". Крепость была построена 2500 лет назад. 26 декабря в результате мощного землетрясения она была полностью разрушена.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 5 =