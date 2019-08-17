Арг-е Бам — крупнейшее в мире кирпичное здание

Крепость (Арг-е) Бам расположена в городе Бам, на юго-востоке Ирана. Арг-е Бам в 2003 году был внесен в список ЮНЕСКО в рамках всемирного наследия "Бам и его культурный ландшафт". Крепость была построена 2500 лет назад. 26 декабря в результате мощного землетрясения она была полностью разрушена.