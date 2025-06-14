Израильский публицист: Иран наносит точные удары, а Израиль убивает детей

На своей странице в социальной сети X Мизрахи написал:

«Иран способен наносить удары по Израилю с расстояния в тысячи километров, не убивая при этом ни одного ребёнка. Израиль же не может атаковать палестинскую цель даже с нулевой дистанции, не убив десятки детей ежедневно».

Ранее израильские СМИ сообщили, что Иран в течение 15 минут в три этапа нанёс ракетные удары по оккупированным территориям. Эти атаки привели к значительным разрушениям и вызвали массовую панику среди населения. Миллионы израильтян были вынуждены искать убежища, где оставались в течение нескольких часов.

Издание Maariv передаёт, что по оценкам израильских военных, Иран способен продолжать такие ракетные атаки ежедневно, выпуская десятки ракет до окончания войны.

Согласно сообщениям, в результате иранского удара серьёзно повреждены шесть зданий, есть раненые среди израильтян.