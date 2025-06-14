14 июн. 2025 г., 15:32
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85862660
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Израильский публицист: Иран наносит точные удары, а Израиль убивает детей

14 июн. 2025 г., 15:32
Новости ID: 85862660
Израильский публицист: Иран наносит точные удары, а Израиль убивает детей

Тегеран, 14 июня. ИРНА — Израильский публицист и аналитик Алон Мизрахи признал, что Иран наносит высокоточные удары по израильским целям, в то время как израильская армия убивает детей даже с близкого расстояния.

На своей странице в социальной сети X Мизрахи написал:
«Иран способен наносить удары по Израилю с расстояния в тысячи километров, не убивая при этом ни одного ребёнка. Израиль же не может атаковать палестинскую цель даже с нулевой дистанции, не убив десятки детей ежедневно».

Ранее израильские СМИ сообщили, что Иран в течение 15 минут в три этапа нанёс ракетные удары по оккупированным территориям. Эти атаки привели к значительным разрушениям и вызвали массовую панику среди населения. Миллионы израильтян были вынуждены искать убежища, где оставались в течение нескольких часов.

Издание Maariv передаёт, что по оценкам израильских военных, Иран способен продолжать такие ракетные атаки ежедневно, выпуская десятки ракет до окончания войны.

Согласно сообщениям, в результате иранского удара серьёзно повреждены шесть зданий, есть раненые среди израильтян.

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