Верховный лидер Ирана призвал Пакистан к совместным действиям по прекращению преступлений в Газе

Аятолла Хаменеи отметил особое положение Пакистана в исламском мире и выразил удовлетворение по поводу прекращения конфликта между Пакистаном и Индией, выразив надежду на разрешение разногласий между двумя странами. Он также высоко оценил сильную и принципиальную позицию Пакистана по палестинскому вопросу на протяжении многих лет, заявив: "В то время как в последние годы постоянно возникали искушения для исламских стран установить отношения с сионистским режимом, Пакистан никогда не поддавался этим искушениям".

Верховный лидер подчеркнул огромный потенциал исламской уммы для достижения большей мощи в современном мире. "В условиях, когда сторонники войны в мире имеют много мотивов для создания разногласий и конфликтов, единственное, что может обеспечить безопасность исламской уммы, — это единство между исламскими странами и укрепление связей между ними", — сказал он.

Аятолла Хаменеи назвал палестинский вопрос главной проблемой исламского мира и, ссылаясь на ужасающую ситуацию в Газе, отметил: "Ситуация в Газе достигла такой точки, что обычные люди в Европе и Америке протестуют против своих правительств, проводя демонстрации, но в то же время, к сожалению, некоторые исламские правительства стоят на стороне сионистского режима".

Подчеркнув, что Исламская Республика Иран и Пакистан, сотрудничая друг с другом, могут оказать влияние в исламском мире и вывести палестинский вопрос из этого ошибочного пути, Верховный лидер заявил: "Мы оптимистично смотрим в будущее исламского мира, и многие события подтверждают наш оптимизм".