3 мая 2025 г., 15:31
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Новости ID: 85821683
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Вооружённые силы Йемена заявили о ракетном ударе по Тель-Авиву

3 мая 2025 г., 15:31
Новости ID: 85821683
Вооружённые силы Йемена заявили о ракетном ударе по Тель-Авиву

Тегеран, 3 мая. ИРНА – Вооружённые силы Йемена нанесли ракетный удар по военной цели в районе Тель-Авива (Яффо) на фоне продолжающейся эскалации конфликта в секторе Газа. Об этомсообщил официальный представитель йеменских ВС бригадный генерал Яхья Сари.

По его словам, удар был нанесён баллистической гиперзвуковой ракетой «Палестина-2», которая успешно поразила намеченную цель. Система противовоздушной обороны Израиля не смогла перехватить ракету, отметил Сари.

Он подчеркнул, что операция была проведена в поддержку палестинского народа и в ответ на «геноцид в Газе», совершаемый Израилем при поддержке США.

«Весь исламский мир понесёт последствия молчания и бездействия. То, что сегодня происходит в Газе, завтра может затронуть другие страны. Поддержка Газы — это защита всего региона», — заявил представитель йеменских вооружённых сил.

Сари также подтвердил, что Йемен продолжит военную поддержку сектора Газа до прекращения израильских атак и снятия блокады.

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