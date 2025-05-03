Вооружённые силы Йемена заявили о ракетном ударе по Тель-Авиву

По его словам, удар был нанесён баллистической гиперзвуковой ракетой «Палестина-2», которая успешно поразила намеченную цель. Система противовоздушной обороны Израиля не смогла перехватить ракету, отметил Сари.

Он подчеркнул, что операция была проведена в поддержку палестинского народа и в ответ на «геноцид в Газе», совершаемый Израилем при поддержке США.

«Весь исламский мир понесёт последствия молчания и бездействия. То, что сегодня происходит в Газе, завтра может затронуть другие страны. Поддержка Газы — это защита всего региона», — заявил представитель йеменских вооружённых сил.

Сари также подтвердил, что Йемен продолжит военную поддержку сектора Газа до прекращения израильских атак и снятия блокады.