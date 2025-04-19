Араки: Пока рано для участия МАГАТЭ в переговорах

Аббас Араки, министр иностранных дел, сегодня, в субботу 19 апреля, после запланированного завершения второго раунда непрямых переговоров между Ираном и Соединенными Штатами в посольстве Омана в Риме, в ответ на вопрос ИРНА о присутствии Рафаэля Гросси, Генерального директора Международного агентства по атомной энергии, в Риме одновременно с переговорами между Тегераном и Вашингтоном сказал: "Естественно, что роль Агентства в возможном соглашении будет важной, потому что ответственность за проверку и контроль за обязательствами Ирана в области ядерной программы лежит на Агентстве, и мы не принимаем никакой другой орган для проверки в этом отношении".

Указывая на необходимость информирования Международного агентства по атомной энергии о ситуации, министр иностранных дел сказал: "Мы пока не в ситуации, когда требуется присутствие Агентства. Конечно, иногда в ходе переговоров экспертные заключения Агентства могут помочь. В прошлом мы также иногда приглашали экспертов Агентства во время переговоров или проводили консультации с самим Генеральным директором Агентства".

Министр иностранных дел в ответ на вопрос ИРНА о причинах одновременного присутствия в Риме Генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, подчеркнув роль этого технического органа в области контроля за ядерной программой Ирана, сказал: "Агентство будет частью этого процесса и будет играть важную роль. Его присутствие полезно, но пока не на переговорах, потому что мы еще не достигли этапа, на котором это было бы необходимо".