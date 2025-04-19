19 апр. 2025 г., 19:33
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Араки: Пока рано для участия МАГАТЭ в переговорах

19 апр. 2025 г., 19:33
??????? ID: 85808160
Араки: Пока рано для участия МАГАТЭ в переговорах

Тегеран, 19 апреля, ИРНА - В ответ на вопрос ИРНА о причинах одновременного присутствия в Риме Генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, подчеркнув роль этого технического органа в области контроля за ядерной программой Ирана, министр иностранных дел сказал: "Агентство будет частью этого процесса и будет играть важную роль. Его присутствие полезно, но пока не на переговорах, потому что мы еще не достигли этапа, на котором это было бы необходимо".

Аббас Араки, министр иностранных дел, сегодня, в субботу 19 апреля, после запланированного завершения второго раунда непрямых переговоров между Ираном и Соединенными Штатами в посольстве Омана в Риме, в ответ на вопрос ИРНА о присутствии Рафаэля Гросси, Генерального директора Международного агентства по атомной энергии, в Риме одновременно с переговорами между Тегераном и Вашингтоном сказал: "Естественно, что роль Агентства в возможном соглашении будет важной, потому что ответственность за проверку и контроль за обязательствами Ирана в области ядерной программы лежит на Агентстве, и мы не принимаем никакой другой орган для проверки в этом отношении".

Указывая на необходимость информирования Международного агентства по атомной энергии о ситуации, министр иностранных дел сказал: "Мы пока не в ситуации, когда требуется присутствие Агентства. Конечно, иногда в ходе переговоров экспертные заключения Агентства могут помочь. В прошлом мы также иногда приглашали экспертов Агентства во время переговоров или проводили консультации с самим Генеральным директором Агентства".

Министр иностранных дел в ответ на вопрос ИРНА о причинах одновременного присутствия в Риме Генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, подчеркнув роль этого технического органа в области контроля за ядерной программой Ирана, сказал: "Агентство будет частью этого процесса и будет играть важную роль. Его присутствие полезно, но пока не на переговорах, потому что мы еще не достигли этапа, на котором это было бы необходимо".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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