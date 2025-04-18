Иранский военный: Мы готовы ответить на любую угрозу в любой момент и любого масштаба

Бригадный генерал Киюмарс Хейдари в пятницу, 17 апреля, одновременно с Днем Армии, выступая перед проповедью пятничной молитвы в Тегеране, сказал: «Сегодня мы достигли самодостаточности в производстве стратегического, оперативного и тактического вооружения, и если мы что-то говорим, то это основано на логических и прочных принципах, и с момента победы революции до сегодняшнего дня мы смогли сделать то, что сказали».

Бригадный генерал Хейдари подчеркнул: «Сегодня Армия, и в особенности Сухопутные войска Армии, достигли такой степени самодостаточности, что готовы ответить на любую угрозу в любой момент и любого масштаба».

Бригадный генерал Хейдари сказал: «Сегодня Сухопутные войска Армии Исламской Республики Иран, следуя приказу Главнокомандующего всеми войсками, приобрели такие возможности и потенциал, которые позволили им как увеличить свою мобильность, так и сделать свои подразделения эффективными для удовлетворения текущих оперативных потребностей».

Он добавил: «Сегодня Сухопутные войска Армии оснащены дальнобойным, высокоточным, умным и сетевым вооружением и техникой, что позволяет им вступать в бой с любым противником на расстоянии. Эти возможности были достигнуты благодаря внутреннему потенциалу и использованию талантливой молодежи нашей страны, и для достижения этих возможностей мы не обращались за помощью к иностранцам».

Командующий Сухопутными войсками Армии продолжил: «С этой силой и мощью Сухопутные войска сегодня имеют физическое, постоянное и эффективное присутствие на границах страны. От побережья реки Аракс до северо-запада, запада, юго-запада, северо-востока и юго-востока страны мощные подразделения Сухопутных войск вместе с братьями пограничниками и Сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции размещены на границах, чтобы с бодрствующими глазами, пальцами на спусковом крючке и вниманием к приказам Верховного лидера быть готовыми ответить на любые оперативные потребности».