Италия примет второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США

В заявлении говорится: "Целью этих переговоров будет дальнейшее продвижение процесса достижения справедливого, обязательного и устойчивого соглашения. Оман рад быть посредником и организатором этой встречи в Риме, городе, который был выбран местом проведения по логистическим причинам. Оман также благодарит правительство Италии за его ценную помощь в подготовке к этой важной встрече".

Министр иностранных дел Аббас Аракчи на этой неделе в субботу прибыл в Маскат, столицу Омана, для непрямых переговоров со специальным посланником США по делам Ближнего Востока Стивом Виткоффом по ядерной проблеме и отмене несправедливых и незаконных санкций в сопровождении Эсмаила Багаи, представителя министерства иностранных дел, Маджида Тахт-Раванчи, заместителя по политическим вопросам, Казема Гарибабади, заместителя по международным и юридическим вопросам, и старших переговорщиков в области отмены санкций, ядерной энергетики и соответствующих экспертов.