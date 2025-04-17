18 апр. 2025 г., 03:05
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Италия примет второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США

18 апр. 2025 г., 03:05
??????? ID: 85806618
Италия примет второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США

Тегеран, 18 апреля, ИРНА - Представитель министерства иностранных дел Омана в своем заявлении объявил, что в субботу, 19 апреля, Рим примет второй раунд переговоров между представителями Исламской Республики Иран и США.

В заявлении говорится: "Целью этих переговоров будет дальнейшее продвижение процесса достижения справедливого, обязательного и устойчивого соглашения. Оман рад быть посредником и организатором этой встречи в Риме, городе, который был выбран местом проведения по логистическим причинам. Оман также благодарит правительство Италии за его ценную помощь в подготовке к этой важной встрече".

Министр иностранных дел  Аббас Аракчи на этой неделе в субботу прибыл в Маскат, столицу Омана, для непрямых переговоров со специальным посланником США по делам Ближнего Востока Стивом Виткоффом по ядерной проблеме и отмене несправедливых и незаконных санкций в сопровождении Эсмаила Багаи, представителя министерства иностранных дел, Маджида Тахт-Раванчи, заместителя по политическим вопросам, Казема Гарибабади, заместителя по международным и юридическим вопросам, и старших переговорщиков в области отмены санкций, ядерной энергетики и соответствующих экспертов.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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