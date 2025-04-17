Министр обороны Саудовской Аравии прибыл в Тегеран

В ходе этой поездки министр обороны Саудовской Аравии, помимо начальника Генерального штаба вооруженных сил, встретится и проведет переговоры с высокопоставленными политическими деятелями и должностными лицами нашей страны.

Развитие оборонных отношений и регионального сотрудничества для укрепления мира и стабильности в регионе, а также борьба с терроризмом являются одними из направлений обсуждения двух высокопоставленных оборонных чиновников Ирана и Саудовской Аравии на этой встрече.

Согласно этому сообщению, в прошлом году начальник Генерального штаба вооруженных сил Саудовской Аравии также посетил Тегеран по приглашению генерал-майора Багери, и визит министра обороны Саудовской Аравии Халеда бен Салмана является вторым визитом высокопоставленного представителя оборонного ведомства этой страны в Иран.