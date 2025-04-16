16 апр. 2025 г., 11:01
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Новости ID: 85804967
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Генсек ООН: 70% территории сектора Газа подлежат принудительной эвакуации

16 апр. 2025 г., 11:01
Новости ID: 85804967
Генсек ООН: 70% территории сектора Газа подлежат принудительной эвакуации

Тегеран, 16 апреля, ИРНА – 70% территории сектора Газа подлежат принудительной эвакуации по распоряжению израильских властей или находятся в объявленных армией запретных зонах. Об этом сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Я крайне обеспокоен тем, что поставки гуманитарной помощи остаются заблокированными, что может привести к катастрофическим последствиям, - написал Гутерриш в публикации на платформе X. - Гражданское население всегда должно пользоваться уважением и защитой, а также иметь доступ к предметам первой необходимости для выживания».

Как подчеркнул Генеральный секретарь ООН в своем сообщении, израильские военнопленные, содержащиеся в секторе Газа, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены, а перемирие должно быть установлено без промедления.

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