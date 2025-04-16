Генсек ООН: 70% территории сектора Газа подлежат принудительной эвакуации

«Я крайне обеспокоен тем, что поставки гуманитарной помощи остаются заблокированными, что может привести к катастрофическим последствиям, - написал Гутерриш в публикации на платформе X. - Гражданское население всегда должно пользоваться уважением и защитой, а также иметь доступ к предметам первой необходимости для выживания».

Как подчеркнул Генеральный секретарь ООН в своем сообщении, израильские военнопленные, содержащиеся в секторе Газа, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены, а перемирие должно быть установлено без промедления.