15 апр. 2025 г., 17:28
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Турция заявила о поддержке процесса непрямых переговоров между Ираном и США

15 апр. 2025 г., 17:28
??????? ID: 85804404
Турция заявила о поддержке процесса непрямых переговоров между Ираном и США

Тегеран, 15 апреля, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом обсудил последние изменения в двусторонних отношениях, региональные вопросы и процесс непрямых переговоров страны с США в Маскате.

Министр иностранных дел Ирана высоко оценил конструктивную позицию Турции в отношении этих переговоров и проинформировал министра иностранных дел Турции о принципиальной позиции Ирана в этом вопросе.

Хакан Фидан, приветствуя ход переговоров, подчеркнул готовность Турции оказать любую поддержку в этом вопросе.

В ходе телефонного разговора также были затронуты некоторые консульские вопросы и вопросы, связанные с иранскими гражданами в Турции. Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что будет следить за этими вопросами.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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