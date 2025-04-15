Турция заявила о поддержке процесса непрямых переговоров между Ираном и США

Министр иностранных дел Ирана высоко оценил конструктивную позицию Турции в отношении этих переговоров и проинформировал министра иностранных дел Турции о принципиальной позиции Ирана в этом вопросе.

Хакан Фидан, приветствуя ход переговоров, подчеркнул готовность Турции оказать любую поддержку в этом вопросе.

В ходе телефонного разговора также были затронуты некоторые консульские вопросы и вопросы, связанные с иранскими гражданами в Турции. Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что будет следить за этими вопросами.