Лидер: на переговорах в Омане мы очень пессимистичны по отношению к другой стороне, но оптимистичны в отношении наших возможностей

Группа членов кабинета министров, представителей Исламского консультативного совета, высокопоставленных должностных лиц судебной власти и должностных лиц некоторых учреждений сегодня днем (во вторник) встретилась с Верховным лидером исламской революции по случаю начала нового года.

Основные моменты его выступления на этой встрече заключаются в следующем:

- Переговоры в Омане - одна из десятков задач министерства иностранных дел. Не будем связывать вопросы страны с переговорами.

- Мы не чрезмерно оптимистичны и не чрезмерно пессимистичны в отношении этих переговоров.

- В конце концов, это работа и движение, которое было решено, и оно было хорошо реализовано на первых этапах. Конечно, мы очень пессимистичны в отношении другой стороны, но оптимистичны в отношении наших возможностей.

- Ошибка, которую мы допустили в СВПД, не должна повториться здесь. В период СВПД мы поставили страну в зависимость и все обусловили прогрессом переговоров. Инвестор, когда видит, что страна зависит от переговоров, не инвестирует.

- Ход деятельности страны по достижению целей во всех областях должен продолжаться с большей скоростью, и ничто не должно быть связано с результатами переговоров.

- Инвестируя в производство, страна будет спасена от многих проблем, поэтому министерство экономики, центральный банк и другие соответствующие органы должны направить капиталы и ликвидность в обществе на инвестиции в производство.

- Также должна быть обеспечена безопасность инвестиций и устранены препятствия для деятельности экономических активистов в сфере производства. Если внутренние инвестиции будут процветать, иностранные инвесторы также будут заинтересованы в деятельности в Иране.

- Снятие санкций не в нашей власти, но нейтрализация санкций в нашей власти, и для этого есть много способов и подходящих внутренних возможностей, и если эта цель будет достигнута, страна станет неуязвимой для санкций.

В конце своего выступления Его Высокопреосвященство аятолла Хаменеи, сославшись на беспрецедентные преступления сионистской преступной группировки в преднамеренном нападении на больных, журналистов, машины скорой помощи, больницы, детей и угнетенных женщин Газы, сказал: "Эти преступления требуют необычайной жестокости, которой обладает оккупационная преступная группа".

Он назвал скоординированное движение исламского мира в экономической, политической и, при необходимости, оперативной областях серьезной необходимостью и добавил: "Конечно, Бог обрушит свой кнут на этих угнетателей, но это не уменьшает серьезности обязанностей правительств и народов".