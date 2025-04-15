КСИР: Национальная безопасность, оборонная и военная мощь являются красными линиями Ирана

Бригадный генерал Али Мохаммад Наини во вторник, в первую годовщину судьбоносной и стратегической операции "Верное обещание 1", сославшись на масштабы и стратегические последствия этой операции и подчеркнув, что "операция "Верное обещание 1" была крупнейшей в мире операцией с использованием беспилотников на региональном уровне с дальностью полета более 1000 километров", сказал: "Правдивое обещание 1" является признаком инициативы и асимметричной наступательной мощи Исламской Республики Иран для нанесения удара по сионистскому врагу и первым прямым и открытым военным столкновением между Исламской Республикой Иран и сионистским режимом".

Представитель КСИР заявил: "Операция "Верное обещание 1" продемонстрировала всем внутренним и внешним наблюдателям "независимость и достоинство" вооруженных сил Ирана, проигнорировав явное и скрытое политическое давление со стороны сторонников сионистского режима, направленное на предотвращение ответа".

Генерал Наини, подчеркнув, что "Операция "Верное обещание 1" была проведена на основе правильного и реального расчета и включала в себя две категории основных или стратегических и второстепенных или тактических целей", относительно деталей упомянутых целей заявил: "Разрушение израильского сдерживания, унижение израильской безопасности, насаждение страха перед широкомасштабным столкновением с Ираном в социальной и системе безопасности Израиля и, в конечном итоге, проявление воли и силы иранского народа и вооруженных сил на международной арене были частью целей и стратегической программы Ирана в планировании и действиях в операции "Верное обещание 1".

В завершение представитель КСИР, подчеркнув, что национальная безопасность, оборонная и военная мощь являются красными линиями Исламской Республики Иран, заявил: "Операции "Верное обещание 1", а также "Верное обещание 2", являются двумя конкретными и яркими примерами решимости и серьезности вооруженных сил Ирана в защите национальной безопасности и охране Исламской революции, которые пользуются общественной и народной поддержкой".