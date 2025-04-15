15 апр. 2025 г., 13:03
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85804081
T T
0 Persons

????

Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с атакой израильских сил на больницу Аль-Ахли Араби

15 апр. 2025 г., 13:03
??????? ID: 85804081
Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с атакой израильских сил на больницу Аль-Ахли Араби

Тегеран, 15 апреля, ИРНА – После наступления армии сионистского режима в воскресенье на больницу Аль-Ахли Араби в секторе Газа пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщил о глубокой озабоченности данного должностного лица.

Как отметил представитель организации, Генеральный секретарь ООН глубоко обеспокоен нападением израильских сил в воскресенье на больницу Аль-Ахли Араби, в результате которого она была выведена из строя, что нанесло тяжёлый удар по системе здравоохранения данного региона.

Истребители армии сионистского режима в воскресенье ранним утром атаковали больницу Аль-Ахли Араби (Аль-Мамадани), выпустив две ракеты по зданию её приёмного отделения, что нанесло значительный ущерб регистратуре, лаборатории и аптеке этого медицинского центра.

Эта атака уже вызвала широкое осуждение на международном уровне. Однако армия израильского режима после нападения, пытаясь оправдать это преступление, заявила, что больница использовалась в военных целях.

0 Persons

????

??? ???????????

You are replying to: .