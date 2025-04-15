Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с атакой израильских сил на больницу Аль-Ахли Араби

Как отметил представитель организации, Генеральный секретарь ООН глубоко обеспокоен нападением израильских сил в воскресенье на больницу Аль-Ахли Араби, в результате которого она была выведена из строя, что нанесло тяжёлый удар по системе здравоохранения данного региона.

Истребители армии сионистского режима в воскресенье ранним утром атаковали больницу Аль-Ахли Араби (Аль-Мамадани), выпустив две ракеты по зданию её приёмного отделения, что нанесло значительный ущерб регистратуре, лаборатории и аптеке этого медицинского центра.

Эта атака уже вызвала широкое осуждение на международном уровне. Однако армия израильского режима после нападения, пытаясь оправдать это преступление, заявила, что больница использовалась в военных целях.