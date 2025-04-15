Иран выразил обеспокоенность тяжелым положением народа в Эль-Фашере, Судан

Эсмаил Багаи осудил осаду города Эль-Фашер в штате Северный Дарфур в Судане и нападения на беззащитных граждан, укрывающихся в лагерях Замзам и Абу-Шок, и, выразив обеспокоенность сложившейся тяжелой ситуацией, призвал к снятию осады с Эль-Фашера, прекращению нападений и защите жизней гражданских лиц в соответствии с принципами международного гуманитарного права.

Бакаи также вновь подчеркнул принципиальную позицию Исламской Республики Иран в отношении поддержки суверенитета, независимости и территориальной целостности Судана.

По сообщению ИРНА, повстанцы, известные как «Силы быстрой поддержки», после нескольких дней нападений и столкновений взяли под контроль лагерь для перемещенных лиц Замзам. Ранее правозащитные группы заявляли, что новая волна нападений суданских повстанцев на лагерь для перемещенных лиц Замзам, расположенный недалеко от города Эль-Фашер в Судане, привела к сотням убитых и раненых. Организация Объединенных Наций в понедельник заявила, что, по предварительным данным из местных источников, более 300 гражданских лиц были убиты в ходе столкновений в пятницу и субботу в окрестностях лагерей Замзам и Абу-Шок и города Эль-Фашер.

По данным Организации Объединенных Наций, около 400 тысяч жителей лагеря Замзам были вынуждены покинуть свои дома в этом лагере. С начала гражданской войны в Судане в апреле 2023 года около 13 миллионов человек стали перемещенными лицами, из которых около 3,8 миллиона бежали в соседние страны.