15 апр. 2025 г., 12:37
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Пезешкиян поздравил олимпийскую сборную школьников с победами

15 апр. 2025 г., 12:37
??????? ID: 85804036
Пезешкиян поздравил олимпийскую сборную школьников с победами

Тегеран, 15 апреля, ИРНА - Президент в своем послании поздравил спортсменов Ирана, девушек и юношей, с завоеванием 86 красочных и славных медалей и многочисленных чемпионских титулов на Всемирной олимпиаде школьников 2025 года в Сербии, назвав это свидетельством таланта, способностей, усердия и настойчивости всех этих будущих строителей страны.

Масъуд Пезешкиян, поздравив с успехом и победами олимпийской сборной школьников страны на Всемирной олимпиаде школьников 2025 года в Сербии, заявил: "Я надеюсь, что благодаря тщательному планированию и большему вниманию со стороны официальных лиц в области школьного спорта, как основы и фундамента развития спорта высших достижений, будут созданы более подходящие условия для продолжения ваших славных достижений, дорогие школьники, и таким образом, помимо создания веселой и энергичной школьной среды, мы станем свидетелями динамичного, активного и здорового поколения в стране".

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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