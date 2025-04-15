Пезешкиян поздравил олимпийскую сборную школьников с победами

Масъуд Пезешкиян, поздравив с успехом и победами олимпийской сборной школьников страны на Всемирной олимпиаде школьников 2025 года в Сербии, заявил: "Я надеюсь, что благодаря тщательному планированию и большему вниманию со стороны официальных лиц в области школьного спорта, как основы и фундамента развития спорта высших достижений, будут созданы более подходящие условия для продолжения ваших славных достижений, дорогие школьники, и таким образом, помимо создания веселой и энергичной школьной среды, мы станем свидетелями динамичного, активного и здорового поколения в стране".