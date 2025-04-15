Масъуд Пезешкиян, поздравив с успехом и победами олимпийской сборной школьников страны на Всемирной олимпиаде школьников 2025 года в Сербии, заявил: "Я надеюсь, что благодаря тщательному планированию и большему вниманию со стороны официальных лиц в области школьного спорта, как основы и фундамента развития спорта высших достижений, будут созданы более подходящие условия для продолжения ваших славных достижений, дорогие школьники, и таким образом, помимо создания веселой и энергичной школьной среды, мы станем свидетелями динамичного, активного и здорового поколения в стране".
Пезешкиян поздравил олимпийскую сборную школьников с победами
15 апр. 2025 г., 12:37
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Тегеран, 15 апреля, ИРНА - Президент в своем послании поздравил спортсменов Ирана, девушек и юношей, с завоеванием 86 красочных и славных медалей и многочисленных чемпионских титулов на Всемирной олимпиаде школьников 2025 года в Сербии, назвав это свидетельством таланта, способностей, усердия и настойчивости всех этих будущих строителей страны.
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