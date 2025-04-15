Администрация Трампа заморозила гранты для Гарварда на $2,2 млрд

Должностные лица администрации Трампа ранее в письме к Гарвардскому университету потребовали проведения масштабных реформ системы управления, изменения политики приёма студентов, а также введения ограничений на создание студенческих объединений и сферу их деятельности на территории университета.

В письме, направленном руководству Гарвардского университета, содержалось предупреждение о возможной заморозке долгосрочных грантов на сумму 2,2 млрд долларов и контрактов на 60 млн долларов в случае невыполнения выдвинутых требований.

Президент Гарвардского университета Алан Гарбер ранее заявил, что учебное заведение не будет принимать требования администрации президента США Дональда Трампа.