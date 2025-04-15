15 апр. 2025 г., 11:55
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Новости ID: 85803971
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Администрация Трампа заморозила гранты для Гарварда на $2,2 млрд

15 апр. 2025 г., 11:55
Новости ID: 85803971
Администрация Трампа заморозила гранты для Гарварда на $2,2 млрд

Тегеран, 15 апреля, ИРНА – Белый дом в заявлении объявил о заморозке грантов для Гарвардского университета на сумму 2,2 миллиарда долларов.

Должностные лица администрации Трампа ранее в письме к Гарвардскому университету потребовали проведения масштабных реформ системы управления, изменения политики приёма студентов, а также введения ограничений на создание студенческих объединений и сферу их деятельности на территории университета.

В письме, направленном руководству Гарвардского университета, содержалось предупреждение о возможной заморозке долгосрочных грантов на сумму 2,2 млрд долларов и контрактов на 60 млн долларов в случае невыполнения выдвинутых требований.

Президент Гарвардского университета Алан Гарбер ранее заявил, что учебное заведение не будет принимать требования администрации президента США Дональда Трампа.

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