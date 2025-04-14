Израильские силы разбомбили и уничтожили 36 больниц

Информационное бюро Палестинской национальной администрации в Газе сообщило, что эти данные были обнародованы после атаки израильских истребителей на больницу Аль-Ахли (Аль-Мамадани) в воскресенье ранним утром. В ходе нападения по зданию отделения скорой помощи были выпущены две ракеты, что привело к значительным разрушениям в регистратуре, лаборатории и аптеке медучреждения.

Многочисленные раненые и пациенты, находившиеся на лечении в этой больнице, были вынуждены покинуть медицинское учреждение после второго предупреждения о необходимости эвакуации, последовавшего за ракетным ударом. Десятки пострадавших, в том числе в тяжелом состоянии, вынуждены лежать на улицах вокруг больницы в ожидании медицинской помощи. Данная атака вызвала широкое международное осуждение.