14 апр. 2025 г., 13:42
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Израильские силы разбомбили и уничтожили 36 больниц

14 апр. 2025 г., 13:42
??????? ID: 85803097
Израильские силы разбомбили и уничтожили 36 больниц

Тегеран, 14 апреля, ИРНА – По данным информационного бюро Палестинской национальной администрации в Газе, израильские силы в ходе военных действий сожгли, разбомбили, разрушили или вывели из строя 36 больниц в секторе Газа.

Информационное бюро Палестинской национальной администрации в Газе сообщило, что эти данные были обнародованы после атаки израильских истребителей на больницу Аль-Ахли (Аль-Мамадани) в воскресенье ранним утром. В ходе нападения по зданию отделения скорой помощи были выпущены две ракеты, что привело к значительным разрушениям в регистратуре, лаборатории и аптеке медучреждения.

Многочисленные раненые и пациенты, находившиеся на лечении в этой больнице, были вынуждены покинуть медицинское учреждение после второго предупреждения о необходимости эвакуации, последовавшего за ракетным ударом. Десятки пострадавших, в том числе в тяжелом состоянии, вынуждены лежать на улицах вокруг больницы в ожидании медицинской помощи. Данная атака вызвала широкое международное осуждение.

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