14 апр. 2025 г., 10:43
Journalist ID: 5621
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Каир приветствовал непрямые переговоры между Ираном и США

14 апр. 2025 г., 10:43
??????? ID: 85802788
Каир приветствовал непрямые переговоры между Ираном и США

Тегеран, 14 апреля, ИРНА – Министр иностранных дел Египта в ходе беседы с министром иностранных дел Ирана приветствовал ирано-американские переговоры и выразил надежду на достижение ими положительных результатов.

Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи в ответ на вчерашний телефонный звонок министра иностранных дел Египта Бадра Абдель Ати провёл с ним консультации и обменялся мнениями относительно региональных событий и непрямых переговоров между Ираном и США в Омане.

Абдель Ати, ссылаясь на официальное заявление своей страны, приветствовал ирано-американские переговоры в Маскате и выразил надежду на их успешное завершение.

Арагчи, в свою очередь, выразил благодарность за поддерживающую позицию Египта и изложил позицию Ирана относительно непрямых переговоров в Маскате.

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