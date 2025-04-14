Каир приветствовал непрямые переговоры между Ираном и США

Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи в ответ на вчерашний телефонный звонок министра иностранных дел Египта Бадра Абдель Ати провёл с ним консультации и обменялся мнениями относительно региональных событий и непрямых переговоров между Ираном и США в Омане.

Абдель Ати, ссылаясь на официальное заявление своей страны, приветствовал ирано-американские переговоры в Маскате и выразил надежду на их успешное завершение.

Арагчи, в свою очередь, выразил благодарность за поддерживающую позицию Египта и изложил позицию Ирана относительно непрямых переговоров в Маскате.