13 апр. 2025 г., 19:04
Новости ID: 85802365
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Деятели культуры играют важную роль в формировании общественного мнения: Пезешкиян

13 апр. 2025 г., 19:04
Новости ID: 85802365
Деятели культуры играют важную роль в формировании общественного мнения: Пезешкиян

Тегеран, 13 апреля, ИРНА – Президент подчеркнул ответственность Министерства культуры и исламской ориентации в предотвращении социального дисбаланса и сказал, что представители СМИ, культуры и духовенства играют важную роль в формировании общественного мнения, и это министерство должно на деле показать, что в обществе произошли изменения.

Масъуд Пезешкиян сегодня, в воскресенье, посетил Министерство культуры и исламской ориентации и провел сердечную встречу с министром, заместителями и руководителями.

Президент напомнил об ответственности Министерства культуры и исламской ориентации в предотвращении социального дисбаланса и сказал: «Представители СМИ, культуры и духовенства играют важную роль в формировании общественного мнения, и это министерство должно на деле показать, что в обществе произошли изменения. Если такие изменения не наблюдаются, нам следует пересмотреть свои решения».

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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