Деятели культуры играют важную роль в формировании общественного мнения: Пезешкиян

Масъуд Пезешкиян сегодня, в воскресенье, посетил Министерство культуры и исламской ориентации и провел сердечную встречу с министром, заместителями и руководителями.

Президент напомнил об ответственности Министерства культуры и исламской ориентации в предотвращении социального дисбаланса и сказал: «Представители СМИ, культуры и духовенства играют важную роль в формировании общественного мнения, и это министерство должно на деле показать, что в обществе произошли изменения. Если такие изменения не наблюдаются, нам следует пересмотреть свои решения».