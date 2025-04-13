Иранская сквошистка стала вице-чемпионкой в Японии

Соревнования по сквошу мирового рейтинга среди женщин в Иокогаме, Япония, с призовым фондом в 6000 долларов завершились вице-чемпионством иранской звезды.

Фереште Эгтедари, участвовавшая в этих соревнованиях с 263-м рейтингом, в финальном матче уступила со счетом 3:0 Кумару из Малайзии и заняла второе место.

На пути к финалу Эгтедари одержала победы над соперницами из Японии, Малайзии и Южной Кореи и впервые вышла в финал турнира с призовым фондом в 6000 долларов, что, безусловно, окажет большое влияние на повышение ее рейтинга.