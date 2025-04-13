Лидер: достижения Исламской Республики являются причиной гнева недоброжелателей Ирана

Верховный лидер Исламской революции сегодня днем на встрече с группой командиров и должностных лиц вооруженных сил по случаю нового года назвал вооруженные силы крепостью страны и убежищем нации от любого агрессивного фактора. Подчеркнув необходимость постоянного укрепления максимальной готовности и аппаратного и программного обеспечения для выполнения этой национальной ответственности, он сказал: "Достижения страны вызвали гнев и раздражение у недоброжелателей Ирана. Конечно, в некоторых областях, таких как экономические вопросы, есть недостатки, и, несомненно, необходимо приложить усилия для их устранения".

В ходе этой встречи аятолла Хаменеи назвал аппаратную готовность вооруженных сил усилением потенциала вооружений и повышением организационной, структурной и экономической мощи и добавил: "Наряду с аппаратной готовностью очень важна программная готовность, то есть вера в свою цель и миссию и уверенность в правильности пути, и предпринимаются враждебные усилия, чтобы исказить это".

Он назвал исламское и независимое существование исламской системы фактором, вызывающим вражду к ней, и добавил: "То, что делает врага чувствительным, - это не название Исламской Республики, а воля страны быть мусульманской, независимой и самобытной и не полагаться на других ради своей чести, что вызывает их гнев".

Ссылаясь на пример двойных стандартов мировых держав в разрешении себе обладать самыми мощными и катастрофическими видами оружия и запрете на оборонный прогресс для других, лидер революции сказал: "Уверенность, вера, воля, мужество и упование на Бога должны присутствовать в вооруженных силах в максимальной степени, потому что помпезные армии, которые не обладали этими качествами на протяжении истории, потерпели поражение".

Он назвал сохранение и повышение программной готовности в обществе необходимостью усилий различных секторов, включая радио и телевидение и рекламные агентства, и добавил: "К счастью, сегодня страна не только намного опережает прошлое с точки зрения аппаратной готовности, но и очень продвинулась с точки зрения программного обеспечения, примером чего является неописуемое рвение сотен и тысяч верующих и мотивированных молодых людей к участию в областях, нуждающихся в борьбе".

Аятолла Хаменеи назвал причину гнева недоброжелателей и их медийной шумихи растущим прогрессом Ирана и сказал: "Они выражают вещи, которые являются их желаниями, как новости и реальность, и следует разработать и противостоять этим внушениям и пропаганде".

Подчеркнув, что Исламская Республика пользуется хорошей динамикой и прогрессом, он добавил: "Конечно, есть некоторые ощутимые экономические трудности, которые необходимо решить, но не следует смешивать вопросы и игнорировать удивительный прогресс, который даже вызвал восхищение врагов".