Багаи: Переговоры по-прежнему будут непрямыми

Эсмаил Багаи в интервью национальным СМИ рассказал о последних деталях и событиях, связанных с непрямыми переговорами между Ираном и США в Омане. Отвечая на вопрос о том, что некоторые информированные источники заявили, что в проекте Стива Виткоффа, специального представителя США по делам Ближнего Востока, который был представлен министру иностранных дел Ирана, не затрагивались такие вопросы, как региональное присутствие Ирана, ракетный и оборонный потенциал, а от Ирана лишь требовалось гарантировать, что его ядерная программа носит невоенный характер, он сказал: "Если мы будем рассматривать переписку, которая состоялась и положила начало процессу, приведшему к непрямым переговорам в Маскате, в качестве основы для работы, то в этой переписке у нас не было ничего, кроме ядерной темы".

Представитель министерства иностранных дел заявил: "То, что было нашей основой, и то, чему мы были обязаны следовать в соответствии с инструкциями, полученными от властей режима, а также на основе убеждений дипломатического аппарата, - это переговоры с американской стороной только по ядерной теме и снятию санкций. Это означает, что сам факт того, что мы согласились на непрямые переговоры с США, является отходом от тех заявлений, которые были сделаны в отношении региональных вопросов, ракет и т.д.".

Отвечая на слухи о проведении прямых переговоров, Багаи сказал: "Эти слухи не соответствуют действительности. Такого вопроса вообще не поднималось".

Представитель министерства иностранных дел также рассказал о месте проведения нового раунда переговоров: "Мы обсуждаем, будет ли это Оман или другое место, но Оман по-прежнему будет выполнять эту посредническую роль. Где бы это ни было, Оман будет нести ответственность за организацию договоренностей, касающихся местонахождения делегаций и порядка обмена сообщениями. Важно то, что форма и формат переговоров будут продолжаться в том же непрямом формате при посредничестве Омана".