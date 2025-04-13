13 апр. 2025 г., 13:24
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Новости ID: 85802021
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Замминистра иностранных дел Ирана призвал ООН использовать все возможности для прекращения геноцида в Газе

13 апр. 2025 г., 13:24
Новости ID: 85802021
Замминистра иностранных дел Ирана призвал ООН использовать все возможности для прекращения геноцида в Газе

Тегеран, 13 апреля, ИРНА – Заместитель министра иностранных дел Ирана призвал заместителя Генерального секретаря ООН по политическим вопросам задействовать все возможности ООН для влияния на ситуацию и прекращения продолжающегося геноцида в секторе Газа и на Западном берегу.

В рамках Анталийского дипломатического форума заместитель главы МИД Ирана Саид Хатибзаде встретился с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

В ходе встречи стороны обсудили непрямые переговоры между Ираном и Соединёнными Штатами в Омане, а также провели обмен мнениями по важнейшим региональным и международным событиям, уделив особое внимание преступлениям сионистского режима в Палестине.

Замминистра иностранных дел Ирана призвал ООН использовать все возможности для прекращения геноцида в Газе

Замглавы МИД Ирана обратился к Ди Карло с призывом задействовать все возможности Организации Объединённых Наций и Генерального секретаря ООН для оказания влияния и прекращения продолжающегося геноцида в секторе Газа и на Западном берегу.

Ди Карло, отметив некоторые предпринятые организацией меры в данном направлении, пообещала усилить свои усилия в этой сфере.

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