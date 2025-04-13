Замминистра иностранных дел Ирана призвал ООН использовать все возможности для прекращения геноцида в Газе

В рамках Анталийского дипломатического форума заместитель главы МИД Ирана Саид Хатибзаде встретился с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

В ходе встречи стороны обсудили непрямые переговоры между Ираном и Соединёнными Штатами в Омане, а также провели обмен мнениями по важнейшим региональным и международным событиям, уделив особое внимание преступлениям сионистского режима в Палестине.

Замглавы МИД Ирана обратился к Ди Карло с призывом задействовать все возможности Организации Объединённых Наций и Генерального секретаря ООН для оказания влияния и прекращения продолжающегося геноцида в секторе Газа и на Западном берегу.

Ди Карло, отметив некоторые предпринятые организацией меры в данном направлении, пообещала усилить свои усилия в этой сфере.