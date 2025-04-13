Профессора Гарвардского университета подали в суд на администрацию Трампа

Американский веб-сайт The Hill написал: «Американская ассоциация университетских профессоров (AAUP) и ее филиалы являются истцами в иске, поданном в пятницу, в котором говорится, что, согласно юридическим документам, неясно, что федеральное правительство подразумевает под неспособностью университета предотвратить антисемитизм».

В жалобе указывается, что Гарвард получил письмо от администрации Трампа, в котором изложены конкретные политические требования, связанные с сохранением почти 9 миллиардов долларов федерального финансирования для университета. Эти требования включают отмену программ разнообразия, равенства и инклюзивности, запрет на ношение масок на университетских акциях протеста и полное сотрудничество с федеральными агентствами, такими как Министерство внутренней безопасности».

В иске говорится: «Гарварду, как и всем американским университетам, необходимо федеральное финансирование для проведения академических исследований, и такие угрозы подобны оружию, нацеленному на существование университета».

В жалобе добавляется: «Федеральное правительство также удерживает миллиарды долларов, выделенных Конгрессом для обеспечения непрерывности функционирования американской университетской системы в научных, медицинских и технологических исследованиях и сохранения ее лидирующих позиций в мире».