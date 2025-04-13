13 апр. 2025 г., 11:27
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Израильская армия выпустила две ракеты по больнице Аль-Мамадани в Газе

13 апр. 2025 г., 11:27
??????? ID: 85801823
Израильская армия выпустила две ракеты по больнице Аль-Мамадани в Газе

Тегеран, 13 апреля, ИРНА – Армия сионистского режима атаковала больницу Аль-Мамадани в Газе двумя ракетами. Государственное информационное бюро в Газе возложило ответственность за эту атаку на оккупационный израильский режим и администрацию США.

Военные самолёты израильского режима атаковали больницу Аль-Мамадани, поразив двумя ракетами здание скорой помощи, в результате чего серьёзно пострадали приёмное отделение, лаборатория и аптека этого медицинского учреждения.

По данным телеканала «Аль-Маядин», многочисленные раненые и больные, проходившие лечение в этом госпитале, покинули медицинское учреждение после ракетной атаки. Корреспондент данного телеканала сообщил, что десятки раненых и больных, некоторые из которых находятся в тяжёлом состоянии, вынуждены лежать на улицах вокруг больницы в ожидании медицинской помощи.

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