На встрече Раванчи и Олаф Скуг обсуждались ядерная программа, отмена санкций и дипломатический путь

Маджид Тахт-Раванчи заявил в этом интервью: «на этой встрече были рассмотрены различные области сотрудничества между Ираном и Европейским союзом, в том числе в ядерной сфере».

Заместитель министра иностранных дел, подчеркнув, что «ядерный вопрос важен для обеих сторон», отметил: «эти переговоры были проведены в рамках нашей текущей процедуры обмена мнениями по этому вопросу. Мы считаем, что посредством более тесного сотрудничества с Европейским союзом и другими участниками переговоров в Европе, Китае и России можно надеяться на нахождение решения этой проблемы».