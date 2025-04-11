11 апр. 2025 г., 21:47
Новости ID: 85800338
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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На встрече Раванчи и Олаф Скуг обсуждались ядерная программа, отмена санкций и дипломатический путь

11 апр. 2025 г., 21:47
Новости ID: 85800338
На встрече Раванчи и Олаф Скуг обсуждались ядерная программа, отмена санкций и дипломатический путь

Тегеран, 11 апреля, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел Ирана в интервью Press TV рассказал о своей встрече во вторник с заместителем главы внешнеполитического ведомства Европейского союза Олафом Скугом в Вене.

Маджид Тахт-Раванчи заявил в этом интервью: «на этой встрече были рассмотрены различные области сотрудничества между Ираном и Европейским союзом, в том числе в ядерной сфере».

Заместитель министра иностранных дел, подчеркнув, что «ядерный вопрос важен для обеих сторон», отметил: «эти переговоры были проведены в рамках нашей текущей процедуры обмена мнениями по этому вопросу. Мы считаем, что посредством более тесного сотрудничества с Европейским союзом и другими участниками переговоров в Европе, Китае и России можно надеяться на нахождение решения этой проблемы».

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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