11 апр. 2025 г., 18:50
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Бaгaи: Действия Германии по представлению антииранской резолюции в Совете по правам человека являются вмешательством

11 апр. 2025 г., 18:50
??????? ID: 85800244
Бaгaи: Действия Германии по представлению антииранской резолюции в Совете по правам человека являются вмешательством

Тегеран, 11 апреля, ИРНА - Официальный представитель министерства иностранных дел назвал недавнюю позицию министерства иностранных дел Германии в отношении Исламской Республики Иран вмешательством и лицемерием и осудил ее.

Эсмаил Багаи сегодня, сославшись на продолжающееся использование Германией правозащитными механизмами для продвижения своих политических целей против других стран, включая Иран, охарактеризовал действия этой страны вместе с Англией и несколькими другими государствами по представлению антииранской резолюции в Совете по правам человека как избирательный подход и двойные стандарты в отношении прав человека, и заявил: «Германия, как второй поставщик оружия режиму геноцида Израиля, является соучастником всех преступлений и грубых нарушений прав человека и гуманитарного права против невинных жителей Палестины и региона, и поэтому не имеет никакого морального и юридического права ставить себя на место сочувствующего правам человека».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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