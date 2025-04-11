Бaгaи: Действия Германии по представлению антииранской резолюции в Совете по правам человека являются вмешательством

Эсмаил Багаи сегодня, сославшись на продолжающееся использование Германией правозащитными механизмами для продвижения своих политических целей против других стран, включая Иран, охарактеризовал действия этой страны вместе с Англией и несколькими другими государствами по представлению антииранской резолюции в Совете по правам человека как избирательный подход и двойные стандарты в отношении прав человека, и заявил: «Германия, как второй поставщик оружия режиму геноцида Израиля, является соучастником всех преступлений и грубых нарушений прав человека и гуманитарного права против невинных жителей Палестины и региона, и поэтому не имеет никакого морального и юридического права ставить себя на место сочувствующего правам человека».