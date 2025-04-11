Эсмаил Багаи сегодня, сославшись на продолжающееся использование Германией правозащитными механизмами для продвижения своих политических целей против других стран, включая Иран, охарактеризовал действия этой страны вместе с Англией и несколькими другими государствами по представлению антииранской резолюции в Совете по правам человека как избирательный подход и двойные стандарты в отношении прав человека, и заявил: «Германия, как второй поставщик оружия режиму геноцида Израиля, является соучастником всех преступлений и грубых нарушений прав человека и гуманитарного права против невинных жителей Палестины и региона, и поэтому не имеет никакого морального и юридического права ставить себя на место сочувствующего правам человека».
Бaгaи: Действия Германии по представлению антииранской резолюции в Совете по правам человека являются вмешательством
11 апр. 2025 г., 18:50
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Тегеран, 11 апреля, ИРНА - Официальный представитель министерства иностранных дел назвал недавнюю позицию министерства иностранных дел Германии в отношении Исламской Республики Иран вмешательством и лицемерием и осудил ее.
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