Эслами: План Запада по лишению Ирана ядерных технологий провалился

Как сообщает отдел внешней политики ИРНА, Мохаммад Ислами, продолжая свою речь, сослался на политику западной стороны, направленную на монополизацию использования ядерной энергии, и сказал: «Они не терпят, когда страна является независимой и не действует в соответствии с их указаниями и политикой, и ставит под сомнение их план лидерства в науке и центр власти».

Он, сославшись на провал этой западной программы в отношении Ирана, сказал: «Все их действия и усилия по остановке Ирана, благодаря Богу, потерпели неудачу, и они никогда не смогли извлечь никакой выгоды из этих саботажей и возражений, и никогда не смогут. Запад хочет, чтобы обогащение было промышленностью, находящейся исключительно в его руках, и считает, что нельзя позволять ни одной стране в мире заниматься обогащением урана».

Эслами, сославшись на существование закона в Америке по этому поводу, сказал: «Согласно этому закону, они определили, что любой, кто хочет работать в области обогащения и вопросах, связанных с переработкой и тяжелой водой, должен обязательно иметь контракт с правительством Америки и работать в соответствии с программой и разрешением Америки. Именно поэтому они не выносят существование и развитие ядерной программы Ирана. Поэтому Международное агентство по атомной энергии, которое по закону обязано справедливо распространять мирные ядерные технологии по всему миру и в этой ответственности должно играть роль сторонника, поощрителя и посредника, сталкивается с саботажем со стороны Америки, и они не позволяют этому техническому органу выполнять свои неотъемлемые обязанности по отношению к Ирану.