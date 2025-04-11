Джерузалем пост: Израиль обеспокоен любым соглашением между Ираном и США

Израильские источники сообщили газете "Джерузалем пост", что в Тель-Авиве существуют серьезные опасения по поводу возможного согласия президента США Дональда Трампа на "ограниченное" ядерное соглашение с Ираном.

Публикация этой новости совпала с усилением спекуляций о попытках возобновления ядерных переговоров между Тегераном и Вашингтоном, привлекая внимание аналитиков к возможной позиции администрации Трампа в отношении иранского ядерного досье.

В этой связи госсекретарь США Марко Рубио заявил в четверг на заседании кабинета министров под председательством Дональда Трампа, которое транслировалось в прямом эфире по американским телеканалам: "В субботу состоятся переговоры между специальным представителем США Стивом Виткоффом и одним из высокопоставленных иранских чиновников".

Говоря об ирано-американских переговорах в Омане в субботу, Рубио сказал: "Мы надеемся, что эти переговоры приведут к миру".