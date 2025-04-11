Тысячи ученых и военных присоединились к петиции протеста против Нетаньяху

12-й канал сионистского режима сообщил, что волна протестов университетской элиты против военной политики израильского кабинета в Газе вступила в новую фазу.

Согласно этому сообщению, около 2000 преподавателей высших учебных заведений подписали петицию протеста, призывающую к немедленному прекращению военных операций и достижению соглашения об освобождении пленных.

В заявлении, опубликованном этой группой ученых, говорится: «Политическое соглашение – единственный способ спасти пленных, а военное давление увеличивает риск их смерти».

В то же время, 13-й канал сионистского режима сообщил о присоединении сотен резервистов подразделения разведки 8200 к этой петиции.

«Подразделение 8200» считается одним из важнейших разведывательных учреждений армии сионистского режима, и присоединение его сил к протестам является признаком обострения разногласий и в военной структуре.