10 апр. 2025 г., 13:46
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Арагчи призвал к совместным действиям против преступлений Израиля

10 апр. 2025 г., 13:46
??????? ID: 85799481
Арагчи призвал к совместным действиям против преступлений Израиля

Тегеран, 10 апреля, ИРНА – Вечером в среду, 9 апреля, министры иностранных дел Ирана и Египта в ходе телефонных консультаций обсудили региональную ситуацию, при этом иранская сторона подчеркнула необходимость совместных действий для прекращения израильских преступлений.

В ходе данной телефонной беседы Арагчи подчеркнул крайнюю необходимость коллективных действий стран региона для немедленного прекращения преступлений сионистского режима и срочного установления перемирия в Газе, назвав это ключевым условием разрешения региональных кризисов.

Стороны выразили глубокую обеспокоенность ростом напряжённости в регионе из-за продолжающихся военных действий и оккупационной политики Израиля в Газе, Ливане и Сирии, а также атак на Йемен. Они подчеркнули важность активизации дипломатии для деэскалации и недопущения общерегионального кризиса.

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