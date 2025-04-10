Арагчи призвал к совместным действиям против преступлений Израиля

В ходе данной телефонной беседы Арагчи подчеркнул крайнюю необходимость коллективных действий стран региона для немедленного прекращения преступлений сионистского режима и срочного установления перемирия в Газе, назвав это ключевым условием разрешения региональных кризисов.

Стороны выразили глубокую обеспокоенность ростом напряжённости в регионе из-за продолжающихся военных действий и оккупационной политики Израиля в Газе, Ливане и Сирии, а также атак на Йемен. Они подчеркнули важность активизации дипломатии для деэскалации и недопущения общерегионального кризиса.