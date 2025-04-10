В Москве презентовали роман "Шакалам льва не одолеть" о Касеме Сулеймани

Церемония состоялась при участии посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казема Джалали, автора романа и многочисленных гостей в здании Московского Дома книги на Новом Арбате.

Новый роман Олега Роя повествует о жизни павшего героя – генерала Касема Сулеймани, выдающегося иранского военачальника, чье имя известно и пользуется уважением не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.

Советник по культуре Посольства Исламской Республики Иран в РФ Масуд Ахмадванд, выступая на церемонии, высоко оценил усилия российского автора книги "Шакалам льва не одолеть", отметив, что это первое произведение о данном иранском герое, созданное за пределами Ирана не на персидском языке. «Эта книга будет интересна даже тем, кто не знаком с современной историей Ирана. Она проводит читателей через ключевые события — от репрессивного периода перед Исламской революцией через времена навязанной войны до усилий генерала Сулеймани по освобождению стран региона от влияния экстремистских и террористических группировок», - отметил он.

В ходе церемонии Олег Рой рассказал о процессе исследования и написания романа, занявшем один год, а также отметил культурные сходства между иранцами и русскими. Автор ответил на вопросы присутствующих, поделился своим видением жизни Хадж Касема Сулеймани.

В завершение церемонии посол Ирана вручил писателю ковёр-картину в знак признательности за его труд при создании этой книги.