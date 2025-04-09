Операции йеменской армии с применением беспилотников против израильских и американских целей в Тель-Авиве и Красном море

Бригадный генерал Яхья Сари, представитель вооруженных сил Йемена, сообщил об успешной военной операции против сионистского режима и заявил, что в ходе этой операции беспилотник "Яфа" был запущен в сторону военной цели, принадлежащей сионистскому режиму, в оккупированном районе Яфа (Тель-Авив), и цель была поражена с высокой точностью.

Он сказал: "Также в ходе другой операции несколько беспилотников были запущены в сторону группы вражеских военных кораблей в северной части Красного моря, в том числе американского авианосца "USS Truman", и эти цели были точно поражены".

Представитель вооруженных сил Йемена также подчеркнул, что великий народ Йемена непобедим и будет стоять на стороне угнетенного народа Палестины.