9 апр. 2025 г., 18:46
Новости ID: 85798909
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Операции йеменской армии с применением беспилотников против израильских и американских целей в Тель-Авиве и Красном море

9 апр. 2025 г., 18:46
Новости ID: 85798909
Операции йеменской армии с применением беспилотников против израильских и американских целей в Тель-Авиве и Красном море

Тегеран, 9 апреля, ИРНА – Представитель вооруженных сил Йемена заявил в своем заявлении, что в продолжение своих действий в поддержку палестинского народа армия страны в ходе двух различных операций нанесла удары по военной цели в Тель-Авиве и американскому военному кораблю в Красном море.

Бригадный генерал Яхья Сари, представитель вооруженных сил Йемена, сообщил об успешной военной операции против сионистского режима и заявил, что в ходе этой операции беспилотник "Яфа" был запущен в сторону военной цели, принадлежащей сионистскому режиму, в оккупированном районе Яфа (Тель-Авив), и цель была поражена с высокой точностью.

Он сказал: "Также в ходе другой операции несколько беспилотников были запущены в сторону группы вражеских военных кораблей в северной части Красного моря, в том числе американского авианосца "USS Truman", и эти цели были точно поражены".

Представитель вооруженных сил Йемена также подчеркнул, что великий народ Йемена непобедим и будет стоять на стороне угнетенного народа Палестины.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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