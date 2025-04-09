ХАМАС призвал к немедленным действиям арабских и исламских стран

Движение ХАМАС подчеркнуло: «больше неприемлемо, чтобы позиция арабских и исламских стран в отношении таких преступлений ограничивалась заявлениями и робкими осуждениями, в то время как машина убийств сионистского режима хладнокровно совершает массовые убийства на глазах у всего мира. Нельзя оставлять палестинский народ в одиночестве в этой судьбоносной битве».

Далее движение призвало лидеров арабских и исламских стран оказать реальное давление на сионистский режим и его сторонников в Вашингтоне, чтобы немедленно прекратить агрессию.