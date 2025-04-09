9 апр. 2025 г., 18:40
??????? ID: 85798904
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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ХАМАС призвал к немедленным действиям арабских и исламских стран

9 апр. 2025 г., 18:40
??????? ID: 85798904
ХАМАС призвал к немедленным действиям арабских и исламских стран

Тегеран, 9 апреля, ИРНА - После жестокого воздушного нападения сионистского режима на район «Шуджайя» в секторе Газа, в результате которого погибли десятки мирных жителей, движение ХАМАС, осудив это преступление в своем заявлении, призвало арабские и исламские страны принять немедленные меры для предотвращения сионистской агрессии.

Движение ХАМАС подчеркнуло: «больше неприемлемо, чтобы позиция арабских и исламских стран в отношении таких преступлений ограничивалась заявлениями и робкими осуждениями, в то время как машина убийств сионистского режима хладнокровно совершает массовые убийства на глазах у всего мира. Нельзя оставлять палестинский народ в одиночестве в этой судьбоносной битве».

Далее движение призвало лидеров арабских и исламских стран оказать реальное давление на сионистский режим и его сторонников в Вашингтоне, чтобы немедленно прекратить агрессию.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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