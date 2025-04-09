Представлены 6 новых достижений ядерной промышленности страны

Сегодня, в среду, в Национальный день ядерных технологий, в присутствии президента Масъуда Пезешкияна были представлены новые ядерные достижения.

Эти достижения охватывают различные области, включая ядерный топливный цикл, производство радиофармпрепаратов, индустрию здравоохранения и лечения, а также промышленное применение ядерных технологий.

В области здравоохранения были представлены диагностический радиофармпрепарат «Галлий-Фапи» для выявления более 30 видов рака и лечебный радиофармпрепарат «Лютеций-Фапи», используемый в таргетной терапии прогрессирующих стадий рака. Также был представлен крем для кожи «Рений-188», предназначенный для лечения распространенных видов рака кожи.

В промышленном секторе впервые отечественными специалистами был произведен и введен в эксплуатацию источник кобальта-57 для каротажа скважин, который до сих пор был доступен лишь немногим странам. Также были представлены продукт «Дейтерированный метанол D4», используемый в нефтехимической, фармацевтической промышленности и в передовом оборудовании для визуализации (ЯМР), и стратегическое вещество «Диэтилгексилфосфорная кислота» (D2EHPA) в качестве экстрагента для ценных металлов, таких как уран, никель и кобальт.