Пезешкиян: Мы не будем торговать своими ядерными достижениями

Масъуд Пезешкиян сегодня, в среду, 7 9 апреля 2025 года на церемонии Национального дня ядерных технологий, почтив память мучеников ядерной отрасли, сказал: «Лидер еще раз подчеркнул, что мы не стремимся к созданию атомной бомбы. Говорят, что Иран хочет произвести атомную бомбу, но кто может определять политику выше, чем Верховный лидер революции, который официально и открыто заявил, что мы не стремимся к созданию атомной бомбы? Вы проверяли сто раз, проверьте еще тысячу раз, но знайте, что мы нуждаемся в ядерной науке, ядерной энергии во всех областях, и они никогда не удовлетворят эту потребность, они хотят унизить нас, но мы не останемся униженными».

Пезешкиян продолжил: «Мы не стремимся к войне, но перед лицом любой агрессии мы будем мощно противостоять, используя знания и способности, созданные нашими дорогими. Чем больше они будут наносить удары, тем сильнее мы станем; чем больше они будут угрожать, тем тверже мы будем стоять. Мы не агрессоры и не собираемся ни на кого нападать».

Он заявил: «Верховный лидер сказал, что мы готовы к переговорам, но не напрямую; потому что мы не доверяем. Нельзя с одной стороны вводить санкции против всех наших возможностей или связей, а потом говорить: «Давайте поговорим». В диалоге вы должны это принять».

Пезешкиян добавил: «Мы хотим мира и безопасности, мы готовы к диалогу, но с достоинством и гордостью. Мы не отступим от своих достижений, не будем торговать ими и никогда не позволим, чтобы нам не позволяли думать и быть новаторами и креативными».