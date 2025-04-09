Признание сионистских кругов в отношении ракетного и беспилотного потенциала Ирана

Амос Харель, военный аналитик сионистского СМИ "Гаарец", заявил: "Трамп всех удивил, объявив в субботу о своей решимости провести переговоры с Тегераном".

С другой стороны, 14-й канал телевидения сионистского режима объявил: "В случае любой атаки Иран подвергнет Израиль массированному ракетному обстрелу и осуществит атаки с помощью беспилотников, и израильская система ПВО подвергнется беспрецедентному испытанию".

14-й канал телевидения сионистского режима признал: "Внутренний фронт Израиля столкнется с очень тяжелой и трудной ситуацией в случае любой полномасштабной атаки".

Этот сионистский источник в то же время признал: "Иран обладает большим ракетным потенциалом, включая ракеты "Шахаб" и "Хайбар", а также беспилотники типа "Шахед", и это оружие способно нанести серьезный ущерб инфраструктуре и стратегическим целям внутри Израиля (оккупированных территорий)".

В отчете этого сионистского СМИ подчеркивается, что любое военное столкновение с Ираном не ограничится только молниеносными атаками, а перерастет в длительную войну, которая будет включать в себя ежедневный запуск тысяч ракет со стороны Ирана, что нанесет сионистскому режиму тяжелые потери и ущерб, и это требует высокой готовности внутреннего фронта.