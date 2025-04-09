Восемнадцатый американский беспилотник MQ-9 сбит над Йеменом

Официальный представитель вооруженных сил Йемена Яхья Сари заявил сегодня, в среду, в своем заявлении, что в ответ на неоднократные нападения Америки на Йемен, приведшие к гибели и ранению ряда йеменских граждан, ПВО Йемена смогла сбить американский беспилотник MQ-9, который выполнял враждебную миссию в воздушном пространстве провинции Аль-Джауф.

Яхья Сари добавил: «Это третий американский беспилотник, сбитый вооруженными силами Йемена за последние 10 дней, и в общей сложности 18 американских беспилотников этого типа были сбиты с момента начала битвы «Обещанная победа и священный джихад» йеменской армии в поддержку Газы».

Представитель вооруженных сил Йемена отметил: «Мы продолжим наши операции в поддержку Газы, а также продолжим наши оборонительные миссии по противодействию любой агрессии против Йемена. Мы полностью готовы ответственно реагировать на любые попытки нанести ущерб суверенитету, безопасности и стабильности нашей страны, и наши операции не прекратятся до тех пор, пока не прекратится агрессия против Газы».

Следует отметить, что американские истребители сегодня утром нанесли бомбовый удар по провинции Аль-Худейда в Йемене.

В результате нападения американских истребителей на город Мукбаль в провинции Аль-Худейда на западе страны погибли 6 мирных жителей.

По данным министерства здравоохранения Йемена, трое из погибших — дети и двое — женщины.