9 апр. 2025 г., 11:48
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Иран и Россия обсудили меры по ускорению реализации проекта ж/д Решт-Астара

9 апр. 2025 г., 11:48
??????? ID: 85798443
Иран и Россия обсудили меры по ускорению реализации проекта ж/д Решт-Астара

Москва, 9 апреля, ИРНА – Заместитель министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Зверев провёл встречу с послом Исламской Республики Иран в России Казимом Джалали, в ходе которой стороны обсудили вопросы ускорения реализации проекта строительства железнодорожной магистрали Решт – Астара.

В ходе встречи участники рассмотрели текущее состояние взаимодействия между двумя странами в сфере Северо-Южного транспортного коридора, уделив особое внимание проекту железнодорожной магистрали Решт-Астара, и обсудили конкретные операционные меры для ускорения его выполнения.

Иран и Россия обсудили меры по ускорению реализации проекта ж/д Решт-Астара

Обе стороны, выразив удовлетворение достигнутыми в последнее время соглашениями между министрами транспорта обоих государств, акцентировали важность ускорения двустороннего сотрудничества.

Иран и Россия обсудили меры по ускорению реализации проекта ж/д Решт-Астара

Во время встречи также были рассмотрены и обсуждены новые направления сотрудничества в транспортной сфере и развитие различных ответвлений Северо-Южного транспортного коридора.

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