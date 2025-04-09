Иран и Россия обсудили меры по ускорению реализации проекта ж/д Решт-Астара

В ходе встречи участники рассмотрели текущее состояние взаимодействия между двумя странами в сфере Северо-Южного транспортного коридора, уделив особое внимание проекту железнодорожной магистрали Решт-Астара, и обсудили конкретные операционные меры для ускорения его выполнения.

Обе стороны, выразив удовлетворение достигнутыми в последнее время соглашениями между министрами транспорта обоих государств, акцентировали важность ускорения двустороннего сотрудничества.

Во время встречи также были рассмотрены и обсуждены новые направления сотрудничества в транспортной сфере и развитие различных ответвлений Северо-Южного транспортного коридора.