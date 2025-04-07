Правозащитный центр: Израиль гордится тем, что сжигает журналистов заживо

Евро-средиземноморский наблюдательный совет по правам человека резко раскритиковал гордость сионистского режима за убийство палестинских журналистов в Газе и заявил, что режим гордится продолжающимся убийством журналистов без какой-либо международной ответственности.

Сославшись на нападение сионистского режима на палаточный лагерь журналистов в Хан-Юнисе, в результате которого погибли два человека и были ранены 9 журналистов, наблюдатель заявил: Прямые израильские атаки без предупреждения на этот лагерь привели к пожару и сожжению ряда журналистов, и, хотя некоторые из них живы, это очень ужасная сцена.

В заявлении говорится: «Мы осуждаем хвастовство израильской армии преднамеренным преследованием журналистов. Сожжение журналиста заживо в Газе не имеет иной цели, кроме как заставить замолчать и погасить правду».

Палестинские источники сегодня утром зафиксировали кадры момента сожжения журналистов — кадры, которые потрясли общественное мнение стран мира.