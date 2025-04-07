По данным "Аль-Джазиры", 43-летний раввин Меир Сабо, работавший директором отдела еврейской жизни в еврейской школе в Далласе, был арестован полицией после предъявления обвинений. Школьные власти немедленно уволили его с должности после обнародования этой новости.

Сабо, ярый сторонник сионистского режима, в прошлом служил в танковых войсках израильской армии и принимал активное участие в произраильских демонстрациях после нападения 7 октября. Он неоднократно делал ложные заявления о том, что силы ХАМАС насиловали израильских женщин и детей, в то время как теперь он сам обвиняется в аналогичном преступлении.

Этот инцидент произошел в то время, когда западные СМИ и израильские власти в течение нескольких месяцев пытались создать жестокий образ этой группы сопротивления, публикуя антихамасовские заявления.