Согласно сообщению сионистской газеты «Маарив», около 40 миллиардов шекелей (что эквивалентно 11 миллиардам долларов) рыночной стоимости этого режима исчезло за один день.

Другие сионистские СМИ также предупреждают, что новые таможенные пошлины Вашингтона могут нанести экономике этого режима ущерб до 3 миллиардов долларов в год.

Это решение Трампа, принятое с целью поддержки американского производства, привело к увеличению себестоимости продукции сионистских экспортеров и резко снизило их конкурентоспособность на американском рынке.

Фанди, директор Арабского экономического форума, отметил сильную зависимость сионистского режима от Америки, подчеркнув: «Израиль борется с большим бюджетным дефицитом и из-за этой зависимости является одной из самых уязвимых экономик перед тарифами Трампа».

В связи с увеличением производственных затрат и снижением конкурентоспособности большое количество сионистских заводов, ранее экспортировавших свою продукцию в Америку, находятся на грани закрытия. Экономические аналитики прогнозируют, что в случае продолжения этой тенденции сионистский режим столкнется с кризисом безработицы и масштабной рецессией.