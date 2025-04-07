В заявлении Мерца, направленном агентству Reuters по электронной почте, говорится: "Ситуация на международных фондовых и облигационных рынках является критической и существует угроза ее ухудшения. Поэтому для Германии сейчас как никогда важно как можно скорее восстановить свою международную конкурентоспособность".
Германия призвал к немедленным действиям в ответ на тарифы Трампа.
7 апр. 2025 г., 18:29
??????? ID: 85796863
Тегеран, 7 апреля, ИРНА - В ответ на падение фондовых и облигационных рынков, вызванное объявлением тарифов президентом США Дональдом Трампом, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к немедленным действиям для сохранения конкурентоспособности Германии.
Похожие новости
-
Министр иностранных дел Ирана: Сейчас мяч на стороне США
Тегеран, 7 апреля, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана заявил, что сейчас мяч на стороне США,…
-
Арагчи: мы твёрдо и решительно защищаем наши национальные интересы и суверенитет
Тегеран, 6 апреля, ИРНА – Мы готовы к любым возможным событиям и будем твёрдо и решительно…
-
Вооруженные силы Йемена вступили в столкновение с авианосцем США
Тегеран, 6 апреля, ИРНА – Официальный представитель Вооруженных сил Йемена сообщил о продолжавшемся…
??? ???????????