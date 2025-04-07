Германия призвал к немедленным действиям в ответ на тарифы Трампа.

В заявлении Мерца, направленном агентству Reuters по электронной почте, говорится: "Ситуация на международных фондовых и облигационных рынках является критической и существует угроза ее ухудшения. Поэтому для Германии сейчас как никогда важно как можно скорее восстановить свою международную конкурентоспособность".