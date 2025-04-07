7 апр. 2025 г., 18:29
??????? ID: 85796863
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Германия призвал к немедленным действиям в ответ на тарифы Трампа.

7 апр. 2025 г., 18:29
??????? ID: 85796863
Германия призвал к немедленным действиям в ответ на тарифы Трампа.

Тегеран, 7 апреля, ИРНА - В ответ на падение фондовых и облигационных рынков, вызванное объявлением тарифов президентом США Дональдом Трампом, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к немедленным действиям для сохранения конкурентоспособности Германии.

В заявлении Мерца, направленном агентству Reuters по электронной почте, говорится: "Ситуация на международных фондовых и облигационных рынках является критической и существует угроза ее ухудшения. Поэтому для Германии сейчас как никогда важно как можно скорее восстановить свою международную конкурентоспособность".

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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