Встреча экспертов Ирана, России и Китая состоится во вторник в Москве

Казем Джалали заявил в понедельник в интервью ИРНА: «Исламская Республика Иран проводит постоянные консультации с Россией и Китаем по двусторонним вопросам, международным и региональным событиям, включая ядерную проблему».

Посол Ирана в Москве отметил: «Иран, Россия и Китай ранее проводили встречи в Пекине и штаб-квартирах международных организаций в Вене с целью координации позиций на международных форумах и достижения результативного переговорного решения в области снятия санкций, и встреча во вторник в Москве пройдет в том же ключе».

Джалали напомнил: «Иран постоянно консультируется с противоположными сторонами по ядерной проблеме, и встреча экспертов нашей страны и трех европейских стран, состоявшаяся несколько дней назад, также прошла в этом направлении».