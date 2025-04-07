7 апр. 2025 г., 18:16
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Встреча экспертов Ирана, России и Китая состоится во вторник в Москве

7 апр. 2025 г., 18:16
??????? ID: 85796852
Встреча экспертов Ирана, России и Китая состоится во вторник в Москве

Тегеран, 7 апреля, ИРНА – Отвечая на вопрос о времени и уровне трехсторонней встречи Ирана, России и Китая по ядерной проблематике, о которой сообщил представитель МИД, посол Ирана страны в Москве сказал, что эта встреча на экспертном уровне состоится во вторник в Москве».

Казем Джалали заявил в понедельник в интервью ИРНА: «Исламская Республика Иран проводит постоянные консультации с Россией и Китаем по двусторонним вопросам, международным и региональным событиям, включая ядерную проблему».

Посол Ирана в Москве отметил: «Иран, Россия и Китай ранее проводили встречи в Пекине и штаб-квартирах международных организаций в Вене с целью координации позиций на международных форумах и достижения результативного переговорного решения в области снятия санкций, и встреча во вторник в Москве пройдет в том же ключе».

Джалали напомнил: «Иран постоянно консультируется с противоположными сторонами по ядерной проблеме, и встреча экспертов нашей страны и трех европейских стран, состоявшаяся несколько дней назад, также прошла в этом направлении».

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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