Число погибших в Газе достигло 50 752 человек

Министерство здравоохранения Палестины в Газе сегодня, в понедельник, объявило, что за последние 24 часа в секторе Газа от рук сионистского режима погибли 57 человек и еще 137 получили ранения.

Согласно этому отчету, с момента начала новой агрессии в Газе с 18 марта 2025 года 1391 человек погиб и еще 3434 человека получили ранения.

С учетом этих мучеников, число мучеников в Газе с 7 октября 2023 года, одновременно с началом операции «Потоп Аль-Аксы», на данный момент достигло 50 752 человек, а число раненых – 115 475 человек.