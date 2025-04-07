Министр иностранных дел Ирана: Сейчас мяч на стороне США

Аббас Аракчи, министр иностранных дел, сегодня, 7 апреля 2025 года, в интервью информационному агентству Tasnim заявил: «Ответственность за переговоры будет лежать на Министерстве иностранных дел. Предложение о прямых переговорах неприемлемо для нас по причинам, которые неоднократно упоминались, но мы готовы к косвенным переговорам через Оман».

Он добавил: «Сейчас мяч на стороне США, чтобы ответить на предложение Исламской Республики, хотя мы и не спешим. Ни одно из предположений, которые делаются относительно имен переговорщиков, не является верным, но несомненно, что ответственность за возможные переговоры будет лежать на Министерстве иностранных дел, а управление ими будет осуществляться министром иностранных дел».