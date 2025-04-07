Багаи: мы сталкиваемся с особой и катастрофической ситуацией в Газе

«Мы сталкиваемся с особой и катастрофической ситуацией в плане нарушения всех норм и правил международного права, на которых международная система основывалась на протяжении последних десятилетий. Принципы Устава ООН и нормы гуманитарного права за последние два года подвергались нарушению и попранию. Это включает нападения на гуманитарных работников, примером чего служит совершенно преднамеренное массовое убийство 15 сотрудников гуманитарных организаций в марте», - заявил он.

Иранский дипломат выразил серьезную обеспокоенность в связи с тенденцией к нормализации злодеяний и преступлений в регионе.

«Особую тревогу вызывает процесс нормализации зла и преступлений в регионе. Если западные сторонники сионистского режима действительно стремятся соблюдать принципы международного уголовного права и уважать решения международных судов, то преступные лидеры этого режима не должны свободно перемещаться по Европе. Это представляет собой грубое попрание всех принципов, которые мировая цивилизация считает ценностями», - отметил Багаи.

«Готовность военных и оборонительных сил страны к защите ее территориального суверенитета является естественным делом. Вооруженные силы Ирана, учитывая горький опыт прошлого, а также мужество и отвагу, проявленные ими ранее при защите целостности Ирана, постоянно поддерживают свою готовность и способности», - сказал он в ответ на вопрос ИРНА о военных угрозах со стороны американского президента.