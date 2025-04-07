7 апр. 2025 г., 10:09
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Двое журналистов погибли при атаке Израиля на пресс-лагерь в Хан-Юнисе

7 апр. 2025 г., 10:09
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Двое журналистов погибли при атаке Израиля на пресс-лагерь в Хан-Юнисе

Тегеран, 7 апреля, ИРНА – В результате бомбардировки, осуществленной сионистским режимом по палатке журналистов неподалеку от медицинского комплекса "Насер" в городе Хан-Юнис, двое журналистов погибли, ряд других получили ранения.

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Ранним утром в понедельник армия сионистского режима нанесла авиаудар по палатке журналистов, расположенной рядом с медицинским комплексом "Насер" в Хан-Юнисе. В результате погибли два журналиста, ещё несколько получили тяжёлые ранения.

Как передаёт телеканал Quds News Network, в соцсетях распространились шокирующие видеокадры, демонстрирующие, как журналист сгорает заживо перед камерами в результате удара по палатке, нанесённого сионистским режимом рядом с медицинским комплексом "Насер".

Кроме того, телеканал Al-Aqsa сообщил, что артиллерия армии сионистского режима в предрассветные часы в понедельник обстреляла восточные районы кварталов Эз-Зейтун и Аш-Шуджаия в городе Газа.

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