Двое журналистов погибли при атаке Израиля на пресс-лагерь в Хан-Юнисе

Ранним утром в понедельник армия сионистского режима нанесла авиаудар по палатке журналистов, расположенной рядом с медицинским комплексом "Насер" в Хан-Юнисе. В результате погибли два журналиста, ещё несколько получили тяжёлые ранения.

Как передаёт телеканал Quds News Network, в соцсетях распространились шокирующие видеокадры, демонстрирующие, как журналист сгорает заживо перед камерами в результате удара по палатке, нанесённого сионистским режимом рядом с медицинским комплексом "Насер".

Кроме того, телеканал Al-Aqsa сообщил, что артиллерия армии сионистского режима в предрассветные часы в понедельник обстреляла восточные районы кварталов Эз-Зейтун и Аш-Шуджаия в городе Газа.